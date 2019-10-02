Во вторник, 1 октября, Украина официально подписала формулу Штайнмайера - дорожную карту по мирному процессу на Донбассе, которую разработал экс-глава МИД Германии.

Она предполагает проведение выборов на территории "ДНР" и "ЛНР" без возвращения "республик" Украине. После этих выборов Киев дает ОРДЛО особый статус и они становятся фактическими автономиями в составе Украины.

Естественно, первый шаг в этом направлении вызвал неоднозначную реакцию в Украине: так называемая "партия войны" усмотрела в этом капитуляцию. А вот Евросоюз и его крупнейшие державы восприняли шаг Зеленского положительно.

Таким образом возник парадокс. Украинские партии, которые декларируют движение в ЕС - "Европейская солидарность", "Голос" и "Батькивщина" - заняли антиевропейскую позицию.

Мы уже писали о том, что означает подписание формулы Штайнмайера. А также, какие последствия для ситуации в Украине это будет иметь.

Теперь мы собрали первую реакцию стран ЕС и ОБСЕ.

Евросоюз

В ЕС заявили, что "формула Штайнмайера" может привести к дальнейшим шагам по выполнения Минских договоренностей в полном объеме.

"Итоги вчерашней дискуссии Трехсторонней контактной группы в Минске, в том числе, в отношении так называемой "формулы Штайнмайера", - это шаг, который, как можно надеяться, может привести к дальнейшим усилиям по полному выполнению Минских соглашений всеми сторонами", - заявила пресс-секретарь представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини Майя Косьянчич.

Она добавила, что решение от 1 октября является ключом к достижению прочного мирного решения конфликта на востоке Украины.

"Европейский Союз неизменно поддерживает работу в Нормандском формате, Трехсторонней контактной группы и ОБСЕ в их усилиях по содействию осуществления Минских соглашений. ЕС остается твердым в полной поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ", - цитирует представительницу ЕС "Интерфакс Украина".

Германия

В Германии согласование формулы Штайнмайера поприветствовали сразу же после новости об этом. Глава МИД ФРГ Хайко Маас назвал это прогрессом, который, по его мнению, приведет к воплощению и других этапов минских соглашений.

"Я рад, что конструктивная атмосфера в Трехсторонней контактной группе в Минске привела к столь ожидаемому прогрессу сегодня. Это открывает двери четвертому саммиту и другим этапам реализации минских соглашений", - заявил он.

Экс-глава МИД Франк-Вальтер Штайнмайер, который и предложил положения дорожной карты, решение по согласованию пока не прокомментировал.

Франция

Президент Франции Эммануэль Макрон сделал заявление в день заседания в Минске - еще до того, как стало известно, что стороны все-таки согласовали формулу Штайнмайера.

Перед подписанием он призвал к дальнейшему выполнению Минских договоренностей путем реализации "формулы Штайнмайера".

Макрон заявил, что в последующие несколько недель будет организован саммит лидеров в нормандском формате, но точной даты не назвал.

Также президент Франции выразил надежду, что встреча в Минске позволит двигаться дальше относительно договоренностей, которых достигли этим летом.

"Летом мы договорились об обмене пленными. Далее мы должны двигаться на базе "формулы Штайнмайера ". Речь идет о выполнении Минских договоренностей, о линии разграничения, о Крыме, о Донбассе", - сказал президент Франции, выступая на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге 1 октября.

Что говорят в ОБСЕ

Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик уточнил, что подписи стоят не под одним общим документом, а под отдельными письмами. И теоретически каждая из сторон могла согласиться на свою трактовку формулы.

Об этом же пишут ряд российских СМИ сообщая, что представители т.н. "ЛНР" и "ДНР" подписали "особое мнение" к формуле Штайнмайера. А именно, что все действия Украины по имплементации формулы должны якобы согласовываться с сепаратистами.

Что касается местных выборов на Донбассе, то, по мнению Сайдика, говорить об этом еще рано: "По этому вопросу еще предстоит много работы внутри контактной группы и в "нормандском формате. Очень много работы предстоит в политической подгруппе контактной группы. Именно в ней надо будет говорить о проведении выборов. Там есть вопросы безопасности этих выборов, и много-много других вопросов".

Мартин Сайдик добавил, что первым шагом на пути к этому может стать саммит в "нормандском формате".