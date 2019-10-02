В субботу, 5 октября, в Киеве будет ограничено движение транспорта на Майдане Независимости и Крещатике. Об этом пишет пресс-служба КГГА.

Ограничения будут действовать с 19:00 до 22:00 в связи с открытием в столице фестиваля театров кукол. В нем поучаствуют труппы из Беларуси, Бельгии, Грузии, Ирана, Испании, Италии, Китая, Колумбии, Литвы, Германии, Польши, Сербии, Венгрии, Украины, Франции, Хорватии, Швеции и Японии. В Киеве покажут более 20 спектаклей на сценах четырех театров.

В субботу, 5 октября, движение транспорта будет ограничено с 19:00 до 20:00 от Европейской площади до пересечения улиц Крещатик и Михайловской.

В это время будет проходить праздничное шествие - с 19:00 до 20:00 по маршруту: ул. Крещатик, 4 - Майдан Независимости - ул. Крещатик, 36. А с 20:00 до 22:00 будет проходить уличный спектакль-феерия на ул. Крещатик, 36.

Напомним, из-за марафонцев на выходных перекроют центр Киева.

Также мы писали, что в Киеве пустили два маршрута скоростного трамвая.