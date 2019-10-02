Экс-президент Украины Петр Порошенко еще в 2016 году готовился имплементировать "формулу Штайнмайера", которую представители ТКГ подписали в Минске. Об этом свидетельствует видео, опубликованное в Facebook Порошенко.

"...Были отдельно обсуждены вопросы подготовки к выборам, договорились провести на уровне экспертов и рабочих групп работу по подготовке концепции избирательного законодательства, имплементации "формулы Штайнмайера", куда войдут позиции, которые мы видим составляющими при признании выборов состоявшимися", - говорит экс-президент.

Видео: Facebook/ Петро Порошенко

Между тем, порохоботы в среду, 2 октября, собирают акцию под Радой из-за подписания Украиной "формулы Штайнмайера".

Также мы писали, что, согласно "формуле Штайнмайера", закон об особом статусе вступает в силу в 20:00 по местному времени в день голосования на внеочередных выборах в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, которые назначены и проведены в соответствии с Конституцией Украины и специальным законом Украины, регулирующим внеочередные местные выборы в вышеупомянутых районах. Закон начнет действовать на постоянной основе, когда наблюдатели БДПЧ ОБСЕ признают выборы соответствующими всем стандартам.