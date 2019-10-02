2 октября Верховная Рада проводит пленарное заседание - на следующий день после подписания Украиной формулы Штайнмайера. Начало заседания в 10:00. В повестке дня - 13 законопроектов (8 во втором чтении, 3 в первом и 2 возвращенные Владимиром Зеленским в парламент после наложения вето). Среди них повторное рассмотрение Избирательного кодекса, представленного с учетом поправок президента, законопроект о применении военного транспорта и вооружения в особый период, два законопроекта, посвященных ремонту и содержанию автомобильных дорог и др. Полный список можно прочесть в нашем материале.

Сегодня с 10:00 под стенами парламента анонсировали акцию протеста недовольные подписанием формулы Штайнмайера.

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Прямая трансляция

10:20 Заседание пока не началось. До 10:30 нардепы должны зарегистрироваться в зале

10:15 Нардепы от Оппозиционной платформы Нестор Шуфрич и Вадим Рабинович. Они повесили на трибуне плакат "Я против цензуры"

Фото: Страна ua

10:05 Тем временем под стенами парламента собрались несогласные с подписанием формулы Штайнмайера

Фото: Страна ua

10:00 В Раде пока проходят заседания фракций и комитетов

09:50 На заседание Верховной Рады может прибыть президент Украины Владимир Зеленский. Об этом со ссылкой на источники сообщает "Украинская правда".

09:30 Владимир Зеленский перед заседанием встречается с членами партии "Слуга народа", чтобы согласовать позицию по формуле Штайнмайера.

09:20 Под парламентом также собираются евробляхеры. Они проведут акцию "За доступную растаможку".

09:00 Под зданием парламента на улице Грушевского, 5 в Киеве начали собираться националисты.

Фото: pravda.com.ua