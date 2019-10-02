Появился текст документа, закрепляющего "формулу Штайнмайера", который 1 октября на заседании Трехсторонней контактной группы подписал представитель Украины Леонид Кучма. Его текст в соцсетях публикуют сейчас журналисты и эксперты.

Согласно документу, Украина примет специальный закон, по которому на непоконтрольных территориях пройдут выборы. За ними будут наблюдать представители ОБСЕ и БДИПЧ. П

В 20.00 в день проведения выборов закон об особом статусе Донбасса вступит в силу на временной основе.

На постоянной основе закон вступит в силу после того, как организация опубликует доклад о том, состоялись ли выборы и отвечают ли они демократическим стандартам.

Как видим, в этом тексте нет ничего о выводе войск или же о передаче контроля над границей Украине, о чем вчера во время брифинга говорил Зеленский.

Скриншот, фото: Facebook/ Алексей Якубин

Подробнее о том, что означает подписание формулы Штайнмайера можно прочитать здесь.

Какие последствия для ситуации в Украине будет иметь формула Штайнмайера можно прочитать здесь.