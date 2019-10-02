После скандала, который вызвало согласование Киевом формулы Штайнмайера для прекращения войны на Донбассе и обвинений со стороны националистов и Порошенко в адрес президента Зеленского в сдаче интересов Украины, в президентской партии впервые прокомментировали вопрос.

Так, глава Комитета Рады по вопросам внешней политики Богдан Яременко (фракция "Слуга народа - Ред.) в своем Facebook написал, что ничего страшного не произошло. А точнее, если верить Яременко, вообще почти ничего не произошло.

"Разумным людям одинаково важно понимание общего направления и нюансов. Общее направление - Украина движется в направлении прекращения кровопролития в Донбассе. Не уступая при этом ничем принципиальным - ни территориальной целостностью, ни суверенитетом, ни даже правом по-своему трактовать Минские договоренности.

Нюансы - вчера никто ничего не подписывал. Представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма письменно сообщил представителю ОБСЕ М. Сайдику о том, что Украину устраивают формулировки, согласованные советниками глав государств Нормандского формата в Минске 1 сентября 2019. Содержание формулировок неоднократно объяснял министр иностранных дел Украины В. Пристайко - говорится о порядке применения решений "об особенностях..." местных выборов в ОРДЛО на временной основе и на постоянной - после.

Все остальное - предмет для переговоров, результаты которых будут воплощаться в жизнь не изменениями в Конституцию, а законами Украины, которые принимает Верховная Рада Украины (что придает обществу возможность контроля за тем, что происходит)", - написал Яременко.

Ранее "Страна" сообщала, как на самом деле звучит текст формулы Штайнмайера, на которую согласился Киев.