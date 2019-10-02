С 29 по 30 сентября в пгт Путила Черновицкой области 19 человек отравились на свадьбе в местном ресторане. Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.

Уточняется, что среди пострадавших - 4 ребенка и 15 взрослых. Все они 29 -30 сентября употребляли пищу во время празднования свадьбы в ресторане "Оскар" в поселке городского типа Путила.

Когда они почувствовали себя плохо, их госпитализировали в лечебные учреждения Буковины. Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий, а также выясняются все обстоятельства события. Специалисты уточняют, что именно стало причиной отравления.

Напомним, в Одессе в школьной столовой отравились 53 ученика.

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