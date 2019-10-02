Сегодня, 2 октября, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обнародует свою последнюю версию соглашения с Евросоюзом по Brexit. Об этом пишет Reuters.

Сообщается, что Джонсон, выступая на ежегодной конференции Консервативной партии, дал понять, что, если Брюссель не согласится с последним предложением, Британия не будет вести дальнейшие переговоры и выйдет из ЕС 31 октября.

"Друзья мои, я боюсь, что через три с половиной года люди начинают чувствовать, что их принимают за дураков. Они начинают подозревать, что в этой стране есть силы, которые просто не хотят, чтобы Brexit вообще был реализован", - говорится в выдержках текста выступления Джонсона.

По его словам, Brexit должен произойти 31 октября, "чтобы в 2020 году страна могла двигаться дальше". Новое предложение предполагает замену так называемого backstop – механизма для предотвращения возвращения жесткой границы на острове Ирландия - который стал самым большим препятствием для достижения соглашения с Брюсселем.

"Правительство либо собирается вести переговоры о новой сделке, либо не будет заключать никаких сделок - никто не будет работать с остсрочкой соглашения", - сказал высокопоставленный чиновник британского правительства.

Напомним, Джонсон и Юнкер договорились заключить соглашение по Brexit.

В свою очередь, Юнкер заявил о возможности избежать выхода Великобритании без соглашения.