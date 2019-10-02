2 октября Google выпустил дудл, посвященный известному шотландскому химику. Уильям Рамзай получил Нобелевскую премию в 1904 году. Он открыл миру такие химические элементы, как ксенон, гелий, криптон, аргон и неон. Сегодня 167 лет со дня его рождения.

Уильям Рамзай родился в небольшом городке возле Глазго и собирался стать священником, но на последних курсах университета увлекся естественными науками. Позже он рассказывала, что природа окружает нас загадками и попытки из разгадать - величайшая радость в его жизни.

Юный Уильям изучал анатомию, геологию, работал помощником в химической лаборатории. Увлекся изучением толуиловой и нитротолуиловой кислот, затем сосредоточился на органической химии, изучал давление пара. Дружил с выдающимся российским химиком Дмитрием Менделеевым.

Позже впервые выделил инертный газ аргон, содержащийся в атмосфере. А затем гелий, криптон и неон. Пятым элементом стал газ ксенон. Гелий вскоре стали применять на практике, заполняя им воздушные шары вместо более опасного водорода.

Новую группу элементов добавили в периодическую систему Менделеева. Работы Рамзая сыграли решающую роль при создании Нильсом Бором теории атома.

Ученого описывают, как хорошего оратора, он знал шесть языков, в том числе русский. При этом оставался простым и скромным человеком.