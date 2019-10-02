В среду, 2 октября, Верховная Рада соберется на очередное заседание, на котором должна быть создана временная следственная комиссия по вопросам правового статуса ветеранов войны, а также приняты законы о НАПК и Верховном суде. Об этом свидетельствует повестка дня, размещенная на сайте парламента.

Так, заседание начнется с внесения изменений в повестку дня сессии. Далее в планах - создание ВСК по вопросам правового статуса ветеранов войны. Нардепы будут голосовать за отмену действия закона с перечнем государственных объектов, которые нельзя приватизировать, и утверждение непрерывности полномочий члена Нацсовета по вопросам ТВ.

Парламент рассмотрит во втором чтении законопроект о перезапуске Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) и евроинтеграционный законопроект об упрощении таможенных процедур для добросовестных экспортеров и импортеров.

Также во втором чтении будут рассматримать законопроекты об ограничении перечня случаев передачи судебных дел на рассмотрение Большой палаты Верховного суда. Нардепы смогут окончательно разрешить частным предпринимателям заниматься космической деятельностью, а ВСУ - использовать оружие в особый период.

Парламентарии рассмотрят в первом чтении три варианта законопроектов о создании Бюро финрасследований или аналогичных структур.

Также депутаты рассмотрят ветированные президентом законопроекты о господдержке "Пласта" и Избирательный кодекс Украины. Заметим, их приняла Верховная Рада предыдущего созыва.

Кроме того, Рада может разблокировать подписание законов об электронных кассовых аппаратах и штрафах за незаконно выданные чеки, а также переименовать несколько населенных пунктов.

Напомним, Рада приняла закон, по которому на госслужбу можно брать по контракту.

Также мы писали, что Рада отложила тотальное внедрение кассовых аппаратов и повысила лимит для второй группы единщиков.