Сегодня, 2 октября, порохоботы собирают через соцсети акцию протеста в Киеве против подписанных договоренностей по реализации формулы Штайнмайера с целью прекращения войны на Донбассе.

Об этом в Facebook написал Павел Тука.

"Итог первого дня: За пару часов, исключительно с помощью Facebook, собрались люди.

Да, людей было относительно немного, но лично я абсолютно рад. Эта ситуация объединила разные слои общества, а это уже говорит о многом. Было много атошников, волонтеров, и просто небезразличных людей. Да, было несколько провокаторов, но люди уже настолько научились отделять зерна от плевел, что у них ничего не получилось.

Если бы я был организатором, у меня на данный момент было бы два требования:

а) не отводить войска с нашей земли;

б) показать текст подписанной бумаги.

Сегодня было начало. Завтра продолжение в 10.00 под ВР.

И последнее: хватит бодаться друг с другом. Сейчас не тот момент. В Азове, как и в Нацкорпусе, очень много достойнейших пацанов, которые своим потом и кровью проявили себя на войне. И тот факт, что сегодня они также были тут, лично меня очень радует. Есть одна цель - не допустить капитуляции!", - написал Павел Тука.

Фото: Facebook

Этот призыв поддержал и Юрий Гудименко, член радикальной организации "Демократична сокира".

"Так, друзья мои. Чтобы долго не ходить вокруг да около. Павло Тука предлагает всем выйти завтра в 10:00 под ВР. Это правильно. Я там буду. А от себя лично я предлагаю тем, кто не сможет утром, быть завтра на Майдане в Киеве в 19:00. Никаких, бл@дь, зонтиков и никакого, нах@й, хорошего настроения. Кофе выпьем. Или чего поинтереснее, если компания соберется? - написал Юрий Гудименко.

Фото: Facebook

Ранее "Страна" выяснила как на самом деле звучит текст формулы Штайнмайера, на которую согласился Киев.

Так же мы расскзывали, что в Берлине одобрили подписание Украиной формулы Штайнмайера.