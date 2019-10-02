Вчера, 1 октября, в Европе прошли первые матчи второго тура группового турнира Лиги чемпионов. Наш донецкий Шахтер, на легендарном "Сан Сиро" в присутствии 26 022 очень шумных болельщиков Аталанты, сумел вырвать победу у хозяев поля (1:2).

Главной сенсацией тура стал разгром английского Тоттенхэма мюнхенской Баварией. На своем поле "шпоры" неожиданно проиграли немцам с сумасшедшим счетом 2:7.

Московский Локомотив на своем поле так же без вариантов проиграл фавориту группы мадридскому Атлетико (0:2).

А Реал чудом "отскочил" от Брюгге. После первого тайма королевский клуб проигрывал два мяча, но в итоге сумел вырвать ничью - 2:2.



Все результаты игр группового турнира Лиги чемпионов 1 октября

Группа A

Реал (Испания) - Брюгге (Бельгия) 2:2

Галатасарай (Турция) - ПСЖ (Франция) 0:1



Группа B

Тоттенхэм (Англия) - Бавария (Германия) 2:7



Црвена Звезда (Сербия) - Олимпиакос (Греция) 3:1

Группа C

Аталанта (Италия) - Шахтер (Украина) 1:2

Манчестер Сити (Англия) - Динамо (Хорватия) 2:0

Группа D

Локомотив (Россия) - Атлетико (Испания) 0:2



Ювентус (Италия) - Байер (Германия) 3:0.

Ранее "Страна" сообщала, что тренер Шахтера Луиш Каштру рассказал о первой победе в Лиге чемпионов.