Бывший специальный представитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер заявил о своем согласии выступить перед Конгрессом, завтра, 3 октября, и дать показания по делу о давлении президента США Дональда Трампа на украинского коллегу Владимира Зеленского.

Об этом передает канал CNN со сылкой на собственные источники из окружения экс-спецпредставителя.

По меньшей мере, два источника, знакомых с планами Волкера, подтвердили его намерения выступить на заседании.

В письме к Институту Маккейна, директором которого он является, Курт Волкер отметил, что он выполнит просьбу Конгресса и даст показания по этому делу.

Кроме этого конгрессмены вызвали на слушания для дачи показаний экс-посла США в Украине Мари Йованович, заместителя помощника госсекретаря Джорджа Кента, советника Госдепартамента Ульриха Брехбула, а также постоянного представителя США при ЕС Гордона Сондланда.

Ранее "Страна" сообщала, что Дональд Трамп заявил про импичмент, что это "госпереворот демократов".

Так же мы рассказывали, что Зеленский признался, на каком языке говорил по телефону с Трампом, но ушел от ответа на вопрос о стенограмме.