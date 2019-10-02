Президент США Дональд Трамп снова высказался насчет запуска в Палате представителей Конгресса США процедуры импичмента, которую инициировали демократы.

Об этом глава Белого дома написал в своем Twitter.

Дональд Трамп отметил, что каждый день получает все больше и больше информации по данному вопросу. Глава США в связи с этим заявил, что все происходящее является не импичментом, а госпереворотом.

По мнению Трампа, его целью является отнять "власть у людей, их голоса, их свободу", а также "данные Богом права граждан Соединенных Штатов Америки".

Фото: twitter.com/realDonaldTrump

Напомним, ранее "Страна" сообщала, на что готов был пойти Трамп, чтобы остановить поток нелегалов из Мексики. В частности, президент США предлагал стрелять по людям, а в ров перед стеной запустить крокодилов.

Так же мы расскзывали, что Зеленский заявил, что не встречался и не говорил по телефону с адвокатом Трампа.