Вчерашний спуск в киевскую подземку голливудской звезды Тома Круза вызвал невиданный ажиотаж в городе.

В пресс-службе коммунального предприятия "Киевский метрополитен" рассказали любопытные подробности его визита на станцию "Золотые ворота", как передает портал "Обозреватель".

"Поклонницы Тома Круза уже готовят звезду. Она будет приклеена на полу станции "Золотые ворота". Администрация, конечно же, не будет против. Наоборот, начнем делать Аллею звезд, как в Голливуде", - сообщили в метрополитене. Отвечая на вопрос, почему известный актер решил воспользоваться метро, в пресс-службе заявили: "У нас даже не возникает такого вопроса! Другого варианта даже быть не могло!"

В метро уточнили, что Тому Крузу не предоставлялась специальная охрана, потому что, "у него есть собственная охрана".

"Он не пользовался льготным удостоверением, не покупал жетон, а оплатил проезд банковской карточкой. Он провел в метро примерно столько же времени, что и наши пассажиры, 10-15 минут", - добавили в пресс-службе.

В метро также сообщили, что никакой предварительной договоренности между администрацией метрополитена и пресс-службой актера по поводу его визита не было. "Мы уважаем всех наших пассажиров, независимо от их статуса или чего-либо еще. Мы рады, когда метрополитеном пользуются звезды кино, но в той же степени, в какой мы рады всем нашим пассажирам", - заявили в пресс-службе.

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