Президент США Дональд Трамп предлагал разрешить армии стрелять в ноги незаконным мексиканским иммигрантам, так же он хотел провести электрификацию стены и увенчать ее острыми шпили.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

Во время общения с дюжиной приближенных сотрудников администрации Трампа подтвердилась информация о таких "идеях" президента.

Согласно информации источников, эти предложения были озвучены в марте этого года в Овальном кабинете Белого дома. Президент был решительно настроен принять любые меры, чтобы решить проблему с мигрантами.

В частном порядке Трамп говорил о действиях по укреплению пограничной стены: заполнить траншею на границе водой и запустить туда крокодилов, пустить электричество по стене и установить острые шипы.

После напоминания главе США, что стрелять по мигрантам незаконно, Трамп предложил целиться только в ноги, чтобы замедлить их движение. На что советники снова сказали ему, что и так нельзя.

Ранее "Страна" сообщала, что Зеленский заявил, что не встречался и не говорил по телефону с адвокатом Трампа.

Так же мы рассказывали, что при телефонном разговоре Трампа и Зеленского присутствовал Помпео.