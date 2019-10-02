Кучма подписал "формулу Штайнмайера"

Вчерашний день может оказаться одним из обычных дней украинской истории, но может оказаться и историческим. В Минске состоялось заседание контактной группы по Донбассу, на котором представитель Украины Кучма поставил подпись под "формулой Штайнмайера". Пока рано говорить о том, как будет реализовываться, но подпись Кучмы действительно может запустить процесс, финальной точкой которого будет мир на Донбассе.

Сомнения остаются сильными, поскольку еще совсем недавно украинское руководство от "формулы Штайнмайера" открещивалось. Исключение составлял только министр иностранных дел Пристайко, но и тот однажды – после встречи со спецпредставителем США по Донбассу Волкером – высказался фактически против формулы.

Все это произошло всего две недели назад, но эти две недели вместили множество событий, резко изменивших ситуацию.

Во-первых, Волкер уволен. В то время как все думали, что спецпредставитель пытался восстановить мир на Донбассе, он просто решал бизнес-вопросы, лоббируя продажу "джавелинов" в Украину. Естественно, при таком "бизнесе" мир на Донбассе ему был совсем ни к чему.

Во-вторых, Трамп на встрече с Зеленским ясно дал понять, что считает предпочтительным вариантом решения проблемы Донбасса договоренности между Киевом и Москвой. А вовсе не активное вмешательство Вашингтона на стороне Украины.

И в-третьих, Зеленский проштрафился перед Меркель и Макроном. Конечно, критика в адрес Берлина и Парижа, которая выплыла в стенограмме разговора украинского президента с американским, вовсе не звучала катастрофично, но в политике очень часто происходящее за кадром влияет на отношения сильнее, чем все официальные заявления. Об этом много может рассказать Янукович, чьи отношения с Меркель были испорчены в первый же год правления из-за того, что СБУ задержала в "Борисполе" второстепенного чиновника из ее Христианско-демократического союза.

Исходя из этого, совсем неудивительно было то, что Макрон вчера, выступая в ПАСЕ, приветствовал возвращение российской делегации, а Украину настойчиво призвал подписать "формулу Штайнмайера".

Так что, даже если в украинской власти были серьезные противники этой формулы, особого выбора у нее уже не было, так как зарубежных союзников у этой части власти просто не осталось. Разве что кроме Грузии. Польши и стран Прибалтики.

Согласование "формулы Штайнмайера" открывает дорогу для саммита "нормандской четверки". И можно ожидать, что на этом саммите вопрос выполнения Минских соглашений наконец будет переведен в реальную плоскость.

Но, повторимся, остается вопрос - готов ли Зеленский идти по этому пути до конца? На брифинге он выглядел неуверенно. Постоянно "путался" в показаниях, придумывал несуществующие в подписанном тексте формулы условия (вроде передачи контроля над границей Украины). Он явно боялся реакции партии войны (которая уже грозит Майданом).

А страх - не лучшее чувство для начала такого серьезного дела как прекращение войны на Донбассе.

Займется ли американская прокуратура Порошенко?

Тем временем украинский след снова возник в Штатах. Сенаторы от Республиканской партии отправили генпрокурору США письмо, в котором призвали Минюст расследовать связи демократов с Украиной во время выборов президента 2016 года. Очевидно, что это – ответ республиканцев на попытку демократов провести процедуру импичмента Трампа в связи с "давлением" на Зеленского. И, учитывая тот факт, кто сейчас стоит у власти в Вашингтоне, подобное расследование является вполне реальной перспективой.

При этом – очень плохой перспективой для бывшей украинской власти. Понятно, что в этом случае на допросы будут вынуждены ходить все американцы, которые поддерживали контакты с украинским руководством в 2016 году (включая, кстати, бывшего вице-президента Байдена).

Но, учитывая специфику американского законодательства, повестки на допросы могут быть высланы и целому ряду украинских граждан. Начиная с бывшего нардепа Лещенко и заканчивая бывшим президентом Порошенко. Кстати, вчера Трамп очень прозрачно продемонстрировал в своем предвыборном ролике, кого считает причастным к политической коррупции Байдена: там присутствуют в качестве "плохих парней" Порошенко и Яценюк.

Являться на допрос в американскую прокуратуру им, конечно, необязательно, но в случае неявки даже иностранный гражданин, попав на территорию США, будет доставлен в прокуратуру принудительно. Так что проще явиться на допрос, чем быть невъездным в Америку – при сегодняшних раскладах это равно политической смерти.

И в этом плане, кстати, лондонские курсы английского языка для Луценко становятся не очень хорошим выбором. Потому что в Великобритании американские следователи найдут его очень легко.

Владел ли Луценко подпольным казино?

Но пока у Луценко возникла другая проблема. Не успел он озаботиться уровнем своего английского, как на Родине тут же всплыла неприятная информация: ГБР открыла уголовное производство по факту возможного участия бывшего генпрокурора в нелегальном игорном бизнесе. Причем заявление в ГБР о том, что Луценко владел нелегальным казино, написал глава парламентской фракции "Слуги народа" Арахамия, так что просто положить его под сукно не удастся.

Сам экс-генпрокурор, естественно, отрицает возможность своего участия в подобном криминале. Было или не было подобное на самом деле, говорить сложно, поскольку во времена Порошенко о целом ряде персонажей большой политики говорили как об участниках игрового бизнеса, но о Луценко таких слухов не было.

С другой стороны, ожидать, что дело будет расследовано до конца, также сложно. Поскольку в последние недели многие дела по "бывшим" явно тормозятся. По словам нардепа Дубинского, дело "Ленинской кузни" уже фактически спустили на тормозах, а с самого завода сняли арест.

И здесь уже вопрос – происходит это из-за самодеятельности отдельных силовиков, которых заинтересовали, или торможение происходит на самом высшем уровне, где заинтересованность в уголовном преследовании Порошенко и его соратников "вдруг" исчезла.

Винник не покаялся за флешмоб в защиту мира

Еще один скандал, который поначалу не имел прямого отношения к политике, но стал политическим, вчера получил продолжение. Украинская поп-звезда Винник, который засветился в международном звездном флешмобе в защиту мира и попал за это на "Миротворец", вчера собрал пресс-конференцию, но не только не стал каяться, а и выдал целый ряд новых заявлений, с точки зрения националистов являющихся "зрадой".

Хотя с точки зрения логики заявления Винника безупречны. Ведь на самом деле выглядит нелогично, когда те же люди, которые везде заявляют, что Крым – украинский, запрещают там выступать украинским артистам, въезжающим на полуостров с украинской территории (при том, что обычным гражданам разрешено въезжать таким же способом на отдых).

Впрочем, тем, кто вносил фамилию поп-певца на "Миротворец" и кто поддерживает эту акцию, логика не интересна. Хотя бы потому, что она отсутствует в самом названии этого сайта.

Однако теперь возникает вопрос: еще недавно СБУ руководствовалась "Миротворцем", чтобы решать, допускать гастроли артистов в Украине или нет. Поскольку основатель "Миротворца" Геращенко стал замом министра внутренних дел, будет ли это означать, что сайт по-прежнему является руководством к действию для силовиков?

Могла ли Мисс Украина говорить на русском?

И еще один "звездный" скандал с политическим оттенком: победительница конкурса красоты "Мисс Украина 2019", харьковчанка Паша отказалась давать интервью ведущей программы "Светская жизнь" Осадчей на украинском языке, и поэтому программа, как сообщила сама Осадчая, вышла без интервью.

Паша отреагировала на заявление Осадчей, сказав, что закон не запрещает думать и говорить на русском языке и предложила всем недовольным отписываться от нее в "Инстаграмме".

Правда, позже Мисс Украина смягчила позицию, разместив пост на украинском о том, что ей все равно, на каком языке говорить, но после конкурса она устала и не могла давать интервью.

Очевидно, что второй пост – это уже конъюнктура, и настоящей Паша была именно в первом посте, а потом уже кто-то надавил, требуя "политкорректности".

Хотя на самом деле политкорректности требовать нужно от ведущей "Светской жизни", которая не имела права дискриминировать харьковчанку по языковому признаку. Она могла не пустить интервью в эфир из-за не понравившейся прически или еще чего-нибудь подобного, но говорить на русском тем, кто дает интервью, закон и в самом деле не запрещает.

Поэтому дискриминация, продемонстрированная Осадчей, – это ее собственная инициатива. Которая, между прочим, уголовно наказуема.