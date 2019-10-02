Ман Сити после перерыва забил два мяча Динамо и вышел в лидеры группы С Лиги чемпионов
В Лиге чемпионов Манчестер Сити на своем поле добыл важную победу в игре против хорватского Динамо, которое выступало в ранге внезапного лидера группы после сухой победы над Аталантой в Загребе.
Гости показали свой неуступчивый характер и больше часа противостояли атакам хозяев, которые никак не могли распечатать ворота Динамо.
Судьбу встречи решили замены, проведенные Гвардьолой. Сначала только появившийся на поле Стерлинг первым касанием переправил мяч в сетку после передачи Мареза с левого фланга, а затем Стерлинг же ассистировал вышедшему на замену Фодену, который тоже забил как бы не первым касанием, положив мяч в дальний угол.
После этой встречи Сити стал единоличным лидером группы С, где выступает и донецкий Шахтёр. В следующем спаренном туре ему предстоит сыграть с Аталантой дома и в гостях.
Манчестер Сити - Динамо Загреб 2:0
Голы: Стерлинг, 66, Фоден, 90+5
Манчестер Сити: Эдерсон - Канселу, Отаменди, Фернандиньо, Менди - Гюндоган, Родри, Сильва (Фоден, 90+1) - Силва (Стерлинг, 66), Агуэро (Жезус, 89), Марез
Динамо Загреб: Ливакович - Леовас, Перич, Дилавер, Теофиль-Катрел (Гавранович, 76), Стоянович - Ольмо, Адеми, Моро - Петкович (Атимвен, 83), Оршич (Гояе, 62).
Ранее сообщалось, что донецкий "Шахтер" на последних секундах добился фантастической победы над "Аталантой" в Лиге Чемпионов.