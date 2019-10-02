Жуткое обрушение моста во время проезда бензовоза в Тайване попало на видео
На северо-востоке острова Тайвань рухнул мост в то время, как по нему проезжал бензовоз. Обломки моста упали на находившиеся внизу лодки рыбаков, передает Taiwan news.
В результате инцидента ранения получили 20 человек. Десятерых госпитализировали, среди них водитель бензовоза и девять рыбаков.
Власти говорят, что под обломками моста могут находиться еще шесть человек.
Официальные причины крушения пока не озвучены. Некоторые считают, что тайфун, который прошел недавно, мог ослабить мост. В этом году мосту исполнилось 20 лет
Фото: taiwannews.com.tw
Видео: youtube.com
Напомним, что Тайвань отказался от помощи Китая после землетрясения.
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