Наставник "Аталанты" из Бергамо Джан Пьеро Гасперини прокомментировал игру против Шахтера в Милане. "Горняки" победили 1:2.

"Ребята справились хорошо, и хотя мы должны взять на себя часть вины за решающий гол (Соломона на 95-й минуте - Ред.), порой кажется, что мы не получаем результатов, на которые заслужили в Лиге чемпионов", - цитируют Джана Пьеро Гасперини в Sky Sport Italia.

"Это была важная игра против сильной команды, которая привыкла к подобным турнирам. Уровень очень высокий, поэтому это ценный опыт, но очень больно терять очки за несколько секунд до финального свистка. Очень жаль ребят, особенно учитывая то, как они играли, поражение на самом деле не отражает этого", – отметил наставник "Аталанты".

В следующем туре Лиги Чемпионов "атлантисты" поедут в гости в Манчестер, а "горняки" примут "Динамо" из Загреба в Харькове (22 октября).

Как сообщала "Страна", встречу в Милане прокомментировали и наставник "Шахтера" Луиш Каштру, для которого эта победа стала первой в Лиге Чемпионов, с защитником Сергеем Кривцовым.

Видео: youtube.com/FC Shakhtar Donetsk