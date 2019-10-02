Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту принять отдельный закон относительно процедуры привлечения народных депутатов к уголовной ответственности.

Как передает УНИАН, сегодня на заседании комитета было принято решение рекомендовать парламенту отменить так называемые "поправки Лозового" в Уголовном процессуальном кодексе и предоставить НАБУ и ГБР право на проведение негласных следственных розыскных действий.

В то же время комитет рекомендовал парламенту в начале 2020 года принять отдельный закон о процедуре привлечения к уголовной ответственности народных депутатов.

После заседания председатель комитета Денис Монастырский прокомментировал журналистам результаты рассмотрения законопроекта №1009 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования отдельных положений уголовного процессуального законодательства, который Рада не приняла во втором чтении 19 сентября.

По его словам, две статьи Уголовного процессуального кодекса о порядке привлечения народных депутатов к уголовной ответственности, процедуре ведения по ним негласных следственных розыскных действий парламент должен изменить отдельным законом, чтобы предусмотреть специальную процедуру для проведения следственных действий и привлечения депутатов к уголовной ответственности, как это предусмотрено для судей, адвокатов, депутатов местных советов.

Вместе с тем, как отметил Монастырский, если парламент до нового года не сможет внести такие изменения в Уголовный процессуальный кодекс, то уже с 1 января народные депутаты будут привлекаться к уголовной ответственности на общих основаниях без специальной процедуры.

"Это будет означать, что народные депутаты будут привлекаться к уголовной ответственности, в отношении них будут проводиться негласные следственные розыскные действия, обыски в общем режиме, поскольку с нового года теряет силу норма Конституции, которая гарантирует депутатский иммунитет к уголовному преследованию", - сказал он.

Также Монастырский выразил надежду, что в пятницу, 4 октября, Верховная Рада внесет изменения в Уголовный процессуальный кодекс об отмене так называемых "поправок Лозового", а также даст право НАБУ и ГБР на проведение негласных следственных действий.

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