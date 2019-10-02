Вечером после феерической волевой победы над "Аталантой" в Милане наставник "горняков" Луиш Каштру поделился своим мнением об игре с журналистами.

Его цитирует "Сегодня".

"Была тактическая борьба, которую нужно было выиграть, а потом уже думать о результате. Без выигранной борьбы сложно было бы думать о положительном результате. К счастью, команда показала себя на высочайшем уровне. Выполнили установку. Создали проблемы "Аталанте", которые они не ожидали. Все благодаря огромной работе наших ребят на поле", - отметил он после своей первой в жизни победы в игре Лиги Чемпионов.

В заключении Луиш Каштру сообщил, что теперь настал черед восстановления и подготовки к следующей встрече в чемпионате Украины.

В воскресенье, 6 октября, "горняки" сыграют в Днепропетровске против местного "Днепра-1".

Также своими мыслями после встречи поделился защитник Сергей Кривцов.

Видео: youtube.com/FC Shakhtar Donetsk



