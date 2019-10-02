В отличие от кражи, присвоенное имущество в Украине может считаться находкой лишь при пяти условиях. Соответствующее положение содержит постановление Кассационного уголовного суда Верховного Суда от 18 июля 2019 года по делу № 761/31918/14-к, пишет Лига.

В число условий входят:

а) имущество выбыло из владения владельца;

б) местонахождение этого имущества владельцу не известно;

в) между потерей имущества и его находкой прошло длительное время, дающее владельцу основания считать имущество окончательно потерянным;

г) лицо, нашедшее имущество, не было очевидцем события потери и само не делало никаких активных действий, направленных на исключение имущества из владения иного лица;

д) отсутствовала возможность выявления (идентификации) законного владельца имущества.

Суд должен полно и всесторонне исследовать каждое из обстоятельств, чтобы с точностью определить, что найденное имущество нельзя считать похищенным.

Подсудимый, находясь в помещении ООО "Домінос Піцца" с телефонной стойки тайно похитил мобильный телефон. После этого он вышел из помещения пиццерии через запасной выход, однако с похищенным был задержан работниками милиции.

Приговором суда первой инстанции лицо признано невиновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 185 УК (кража, совершенная повторно), и оправдано в связи с недоказанностью совершения им уголовного правонарушения.

Определением апелляционного суда указанный приговор оставлен без изменений.

В кассационной жалобе прокурор просит определение суда апелляционной инстанции отменить и назначить новое рассмотрение производства в этом суде на основаниях существенного нарушения требований уголовного процессуального закона, что привело к неправильному применению закона Украины о уголовной ответственности.

Верховный Суд удовлетворил жалобу прокурора, отменив определение апелляционного суда и назначив новое рассмотрение в апелляционной инстанции, учитывая следующее.

Если присвоение имущества происходит в административных помещениях, пунктах осуществления расчетно-кассовых операций и иных общественных местах с ограниченным пространством, в таких случаях следует констатировать презумпцию "забытости" вещи ее владельцем: в подобных случаях лицо, присваивающее вещь, должно понимать, что внешние условия, обстановка, расположение вещи свидетельствуют о том, что вещь фактически не вышла из владения владельца, а лишь оставлена или забыта им.

В отличие от кражи, присвоенное имущество может считаться находкой лишь при условиях, если: а) оно выбыло из владения владельца; б) местонахождение этого имущества владельцу не известно; в) между потерей имущества и его находкой прошло длительное время, дающее владельцу основания считать имущество окончательно потерянным; г) лицо, нашедшее имущество, не было очевидцем события потери и само не делало никаких активных действий, направленных на исключение имущества из владения лица; д) отсутствует возможность выявления (идентификации) законного владельца имущества.

При новом апелляционном рассмотрении суду надлежит проверить доводы апелляционной жалобы, дать им и заключениям суда первой инстанции надлежащую оценку, а также с учетом всех обстоятельств постановить законное и обоснованное решение, изложив его в процессуальном документе согласно требованиям закона.

Напомним, что сотрудников "Борисполя", которые рылись в вещах пассажиров, отстранили от работы.

Также читайте о том, что на улице Шолом-Алейхема в Киеве прохожие нашли снайперскую винтовку и ружье.