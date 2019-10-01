В функциональные обязанности начальника Управления взаимодействия с Государственной миграционной службой Украины МВД теперь входит, в частности, предотвращение и противодействие дискриминации по признаку пола и сексуальных домогательств.

Соответствующие изменения в Положение внесены приказом МВД от 21 августа 2019 года № 711, пишет Лига.

Отныне начальник должен способствовать обеспечению реализации единой государственной политики, направленной на достижение равных прав и возможностей женщин и мужчин.

В своей деятельности начальник Управления придерживается принципа обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин, обеспечивает выполнение нормативно-правовых актов по вопросам соблюдения равных прав и возможностей женщин и мужчин, предотвращения и противодействия дискриминации по признаку пола и сексуальных домогательств.

Напомним, что история лидерши движения #MeToo во Франции оказалась придуманной и ее обязали заплатить мужчине 20 тысяч евро.

Также мы писали о том, как экс-глава Минздрава Супрун объясняла украинцам, что такое домогательства и как с ними бороться.