Вечером во вторник, 1 октября, защитник "Шахтера" Сергей Кривцов дал интервью после феерической победы над "Аталантой" в Милане.

"Положительные эмоции. Команда проявила характер, проигрывая по ходу матча. Необязательный пенальти. Поняли, что Аталанта играет один в один и пытались находить свободные зоны за спиной противника. В принципе, это получалось. Сапата? Он сильный игрок. В принципе, мы знаем, что у них впереди три квалифицированных игрока, нападающие хорошего уровня", - отметил он в интервью телеканалу "Футбол 1".

Он резюмировал, что выиграть на выезде у "Аталанты" – хороший результат и "горняки" приезжали в "Милан" ради этого.

Как сообщала "Страна", игроки "Динамо" из Киева обыграли "Днепр-1" со счетом 2:0 в чемпионате Украины. Команда Алексея Михайличенко набирает ход.

Напомним, что перед выездом в Милан "горняки" победили "Ворсклу".