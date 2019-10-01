Большинство в Палате представителей парламента Нидерландов проголосовали за дополнительное расследование роли Украины в катастрофе Боинга MH17, что произошла 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области, где велись боевые действия.

Об этом сообщает местное издание LTLNieuws.

В 2015 году Совет безопасности Нидерландов постановил, что Украина должна была закрыть свое воздушное пространство.

"По данным Совета безопасности Нидерландов, было достаточно оснований для закрытия воздушного пространства", - сказал в 2015 году Тиббе Джустра на пресс-конференции.

Пока правительство не предприняло никаких действий в отношении Украины, но Палата намерена сделать первый шаг.

"Время истекает. Воспоминания исчезают, данные теряются", - говорит депутат партии Христианско-демократический призыв (CDA) Крис ван Дам.

"Важность полного расследования фактов закрытия воздушного пространства над восточной Украиной заключается не только в ответственности государства. Речь идет о проницательности для родственников, зная, можно ли было что-то предотвратить, понимая, что вообще произошло. Кроме того, это касается и изучения подобных ситуаций для возможных будущих, похожих ситуаций".

Правительство Нидерландов пока не предприняло никаких шагов против Украины. Правительство пытается поддерживать хорошие отношения с Украиной, в том числе из-за интенсивного сотрудничества в международных исследованиях.

При этом отмечается, что сотрудничество между Украиной и Нидерландами ухудшилось в прошлом месяце, когда Украина выдала важного подозреваемого в деле крушения MH17 России.