Радикалы пришли пикетировать здания СБУ в Днепре и Харькове в связи с согласованием Украиной в Минске "формулы Штайнмайера".

В Днепре немногочисленные протестанты даже успели зайти в здание СБУ. Видео визита выложила Дарья Слуцковская в Facebook.

Видео: facebook.com/dasha.slutskovskaya/videos

В Харькове протестуют несколько десятков человек. Фото выложил в Facebook спецкор Правового Контроля Украины Ваня Маринов.

Фото: facebook.com

Напомним, что недовольные формулой Штайнмайера вышли на Майдан. Лидер "Нацкорпуса" Андрей Билецкий заявил о "бессрочной акции против капитуляции".

"Подписание формулы Штайнмайера - фактически это значит федерализовать страну, фактически это значит, что Украина сама узаконит на собственной территории пророссийские территориальные анклавы. Зеленский предал 16 тысяч погибших на фронте украинцев. Мы, патриоты, ветераны объявляем бессрочную акцию. Мы обращаемся ко всем украинцам выходить сегодня на Банковую...", - заявил Билецкий.

Также читайте о том, что в Берлине одобрили подписание Украиной формулы Штайнмайера.