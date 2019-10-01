В Берлине увидели прогресс на пути к миру в связи с согласованием "формулы Штайнмайера" в Минске.

Об этом заявил министр иностранных дел Хайко Маас, комментируя соглашение Трехсторонней контактной группы относительно текста "формулы", передает Укринформ.

"Мне приятно, что конструктивная атмосфера в Трехсторонний контактной группе в Минске сегодня привела к ожидаемому прогрессу. Это открывает дверь к N4 (нормандский формат - Ред.) и других этапов имплементации Минских договоренностей", - заявил Маас в коротком комментарии.

Ранее сообщалось, что Зеленский на брифинге подтвердил подписание "формулы" и заявил, что выборы на Донбассе пройдут только при условии полного мира.

При этом отметим, что группа недовольных подписанием формулы уже пикетирует Банковую, а часть протестующих перешла на Майдан.