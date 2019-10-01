Президент Владимир Зеленский уверил, что никогда не встречался и не разговаривал по телефону с адвокатом президента США Рудольфом Джулиани. Об этом он сказал во время брифинга во вторник, сообщает Укринформ.

"Я никогда не встречался с Джулиани и никогда не разговаривал с ним по телефону", - заявил Зеленский. Кроме того, на вопрос, чувствовал ли он давление со стороны президента США, Зеленский сказал: "Я хочу вам сказать, что я никогда не чувствую никакого влияния на меня. И у меня очень много людей, которые сейчас есть и на Западе, и в Украине, которые бы хотели влиять на меня, но я - президент независимой Украины. И пока мои шаги, мне кажется, свидетельствуют о том, что на меня влиять невозможно".

Напомним, что администрация Дональда Трампа выпустила текст разговора президентов Украины и США от 25 июля. Из документа стало известно, что глава Белого дома просил украинского коллегу провести расследование против Джо Байдена, который сейчас является главным конкурентом Трампа на выборах 2020 года. Кроме того, президент США договорился, что новое украинское руководство свяжется с его личным адвокатом Руди Джулиани и генпрокурором США Уильямом Барром, чтобы провести это расследование.

Также демократы инициировали процедуру импичмента Трампа с упреками, что глава Белого дома пытался использовать иностранное влияние для собственного превосходства на президентских выборах в США.