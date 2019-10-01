После брифинга президента Зеленского, где он подтвердил, что украинская сторона официально подписала так называемую формулу Штайнмайера, группа из около двух сотен человек сначала пикетировала Банковую, а когда оттуда уехал президент, перебралась на главную площадь столицы - Майдан Независимости.

Как видно по стриму, который вел Як Доброносов в соцсети Facebook, на Майдане собралось двести-триста человек, среди которых были нардепы от партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко.

Были слышны возгласы "Ганьба" и "Зеля геть".

Как ранее сообщала "Страна", президент Владимир Зеленский подтвердил подписание "формулы Штайнмайера" сегодня в Минске.

При этом он заявил, что подписание документа еще ничего не означает. Выборы, по его словам, в Донбассе пройдут лишь тогда, когда из региона выведут войска.

Между тем, в "ДНР" уже требуют изменений в Конституции Украины для реализации этой формулы Штайнмайера.