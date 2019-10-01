Недовольные формулой Штайнмайера вышли на Майдан. Видео
После брифинга президента Зеленского, где он подтвердил, что украинская сторона официально подписала так называемую формулу Штайнмайера, группа из около двух сотен человек сначала пикетировала Банковую, а когда оттуда уехал президент, перебралась на главную площадь столицы - Майдан Независимости.
Как видно по стриму, который вел Як Доброносов в соцсети Facebook, на Майдане собралось двести-триста человек, среди которых были нардепы от партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко.
Были слышны возгласы "Ганьба" и "Зеля геть".
Как ранее сообщала "Страна", президент Владимир Зеленский подтвердил подписание "формулы Штайнмайера" сегодня в Минске.
При этом он заявил, что подписание документа еще ничего не означает. Выборы, по его словам, в Донбассе пройдут лишь тогда, когда из региона выведут войска.
Между тем, в "ДНР" уже требуют изменений в Конституции Украины для реализации этой формулы Штайнмайера.