Во вторник, 1 октября, игроки "Шахтера" в Милане провели свою вторую встречу в Лиге Чемпионов нынешнего сезона. Подопечные Луиша Каштру встретились с "Аталантой" из Бергамо.

Встреча проходила на "Сан-Сиро", куда приехала едва ли не четверть всего городка Бергамо, находящегося неподалеку, в 45 км.

Обоим командам нужна была победа. "Горнякам" для погони за "Манчестер Сити", а номинальным хозяевам для реабилитации после разгрома в Загребе от местного "Динамо". И футболисты "Аталанты" попытались сполна доказать, что тот результат (0:4) был случайностью.

Уже с первых минут итальянцы завладели инициативой. Снова и снова они накатывали на ворота гостей, ведомые мощным и быстрым нападающим Дуваном Сапатой. Раз за разом происходили навесы в штрафную Шахтера, которые сыпались буквально со всех сторон. Снова и снова хозяева пробивали по воротам Пятова. И закономерно, что именно они первыми и забили.

На 28-й минуте именно Сапата, как самый активный в составе "Аталанты" в дебюте встречи, забил гол. Он замкнул навес с левого фланга. До того арбитр поставил пенальти, которого не было, в ворота "горняков". Но удар с 11-метров отбил Андрей ПЯТОВ и поймал кураж.

После пропущенного мяча игроки Шахтера словно проснулись. Резко активизировались Тайсон и Марлос, прибавил на фланге Исмаили. И на 41-минуте ворота соперников поразил Жуниор Мораес, выбежавший один на один с вратарем "Аталанты", после разрезающией передачи из глубины.

Видео: youtube.com/Каналы Футбол 1/ Футбол 2

После перерыва обе команды продолжили атаковать. И продолжил спасать Андрей Пятов, который стал настоящим героем встречи.

Под самый занавес поединка, который казалось катился к ничьей, произошло обыкновенное чудо и на 5-й минуте из 4 добавленных к основному времени вышедшие на замену во второй сорокапятиминутке Соломон и Додо организовали гол: бразилец вывел первого на ударную позицию израильтянина и Манор точно пробил по воротам "Аталанты" - 2:1.

Видео: youtube.com/Каналы Футбол 1/ Футбол 2

"Горняки" добыли важнейшую победу и догнали по набранным очкам "Манчестер Сити" и "Динамо" Загреб, которые в 22:00 по Киеву начали очную встречу в Англии.

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