Сегодня курс доллара прибавил на межбанке еще 29 копеек, и вышел на 24,62-24,66 грн/$. Об этом сообщил UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко. По его словам, экспортеры постепенно наращивают объемы продажи валюты: общий объем безналичных торгов вырос со $100 млн до $140-150 млн. Однако этого недостаточно, чтобы покрыть все нужды бизнеса и людей.

"На межбанк начал серьезно давить наличный рынок. Население стало активнее скупать американскую валюту. И в кассах, и в системах интернет-банкинга", - объяснил Гриненко.

Большинство крупных банков в этом году запустили для людей возможность конвертировать гривну с карточных счетов в валюту. Как только украинцы почувствовали рост курса доллара - стали активно пользоваться этой услугой. "Наличный рынок сегодня дал где-то $30 млн дополнительного спроса межбанку", - уточнил Гриненко.

При этом на валютный рынок продолжают влиять вчерашние факторы. Директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной обобщил их:

Сниженная мотивация в продаже валюты у компаний, получивших в конце сентября гривневое возмещение НДС. Реакция рынка на сегодняшнее заявление Нацбанка об увеличении плановых покупок доллара на межбанке с $20 млн до $30 млн. Малообъемный рынок, характерный для старта нового финансового месяца и квартала. Растущий тренд с игрой "на повышение", выгодный экспортерам и нерезидентам, продающим валюту под сегодняшний аукцион Минфина по размещению ОВГЗ.

"Однако объемы аукциона совсем небольшие - 77,2 млн грн. Потому не было значительного притока валюты под выкуп бумаг. Это все видят экспортеры и продолжают придерживать валютные продажи. К тому же масла в огонь подливает история с переносом суда по Приватбанку", - отметил финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

На этом фоне очень сильно подросли наличные курсы. "В опте цена доллар подскочила сразу к 25,0-25,10 грн/$", - сообщил Невмержицкий.

В кассах банков средняя цена на продаже людям прибавила сразу 55 копеек, и достигла 24,90-25,20 грн/$. Минимальный курс оказался на уровне 24,55 грн/$, а максимальный - на 25,50 грн/$. При этом выкуп доллара у населения осуществляется в очень широких рамках - 24,10-24,90 грн/$.

Фото: ubr.ua

На протяжении сегодняшних межбанковских торгов Нацбанк не вмешивался в ситуацию, и ничего не продавал на рынке. Вероятно, чиновники считают подорожание доллара не критичным. Но в случае дальнейшего роста валютного спроса со стороны населения, казначеи все же рассчитывают на появление НБУ на безналичном рынке и реализацию хотя бы небольшой партии валюты. Без регулятора финансисты прогнозируют дальнейший рост курса доллара.

"Думаю, 2 октября валютный межбанк будет открываться с ростом - в рамках 24,75-24,85 грн/$. Дальнейшее курсовое движение будет зависеть от настроений населения и насыщенности рынка валютой", - считает Юрий Гриненко. Более оптимистично настроен Олег Куринной, который ждет в среду 24,50-24,60 грн/$.

Ранее "Страна" разбиралась, что происходило с курсом на межбанке, в обменках и банках.

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