Текст скандальной "формулы Штайнмайера", значение основных положений которой разъяснял сегодня президент Владимир Зеленский, на самом деле занимает полстраницы.

Согласно тексту, который был накануне обнародован Романом Бессмертным, закон об особом статусе "вступает в силу в 20:00 по местному времени в день голосования на внеочередных выборах в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, которые назначены и проведены в соответствии с конституцией Украины и специальным законом Украины, регулирующим внеочередные местные выборы в вышеупомянутых районах".

При этом закон об особом статусе "будет действовать на временной основе до дня опубликования миссией наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ итогового доклада о выборах. Когда и если ОБСЕ признает выборы соответствующими всем стандартам, закон начнет действовать на постоянной основе".

Что означает подписание Украиной формулы Штайнмайера подробно читайте здесь.

Ранее мы публиковали видео брифинга президента Владимира Зеленского, на котором глава государства подтвердил подписание "формулы Штайнмайера" в Минске.

Напомним, во вторник, 1 октября, в Минске Украина официально подписала формулу Штайнмайера.