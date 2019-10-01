Водоснабжение центральной части Лисичанска, района стеклозавода "Пролетарий" и городов-спутников Приволья и Новодружеска прекратили из-за аварии.

Об этом сообщается на сайте коммунального предприятия Лисичанскводоканал.

"В связи с порывом на магистральном водоводе Ду 600 мм в районе насосной станции "Белогоровская" прекращено водоснабжения для осуществления мероприятий по устранению порыва. Водоснабжение будет восстановлено после завершения ремонтных работ и запуска насосных станции", - говорится в сообщении.

В то же время, на 2 октября анонсировано ограничение в водоснабжении района завода Резино-технических изделий из-за планового обеззараживания резервуаров питьевой воды жидким хлором на водопроводной насосной станции "РТИ" ЛКСП "Лисичанскводоканал".

Как сообщалось, лисичанский водоканал до этого неоднократно отключали от электроснабжения за долги ООО "Луганское энергетическое объединение". Сумма долга называлась в объеме около 140 млн грн.

Напомним, что в августе в Лисичанске за долги отключили насосную станцию и 13 тысяч человек остались без воды.

Также после этого жителям Лисичанска начали подвозить воду в цистернах.