Оппозиционная платформа - За жизнь поприветствовала решение Трехсторонней контактной группы по имплементации "формулы Штайнмайера". Об этом говорится в заявлении политсилы, опубликованном на ее официальном сайте.

Отмечается, что это большой шаг к миру и демонстрация решимости президента Украины Владимира Зеленского прекратить кровопролитный конфликт на Донбассе.

" Считаем это важной демонстрацией политической воли по мирному политическому урегулированию более чем пятилетнего кровопролитного и затяжного конфликта", - говорится в сообщении.

В партии заявили, что достижение договоренностей по разведению сил, согласование подходов к организации избирательного процесса на Донбассе на основании предложений европейских стран-гарантов, известных как "формула Штайнмайера", – это то, чего ждала Украина с 2016 года.

Кроме того, партия призывает все парламентские политические силы, всех народных депутатов Украины поддержать линию на мирное урегулирование конфликта.

"Мы еще раз заявляем о готовности парламентской фракции нашей партии к практической работе над законами об особом порядке местного самоуправления, организации выборов, амнистии, над проектом внесения изменений в Конституцию Украины для предоставления Донбассу автономного статуса и создании в этом регионе свободной экономической зоны. Законопроекты по этим вопросам нами уже давно подготовлены. Мы настаиваем на мобилизации работы парламентских комитетов с тем, чтобы в максимально сжатые сроки подготовить эти законопроекты к внесению в сессионный зал" - говорится в заявлении.

По словам нардепа от Оппоплатформы Сергея Левочкина, решение президента Зеленского даёт основания для оптимизма относительно ускорения мирного процесса на Донбассе.

"Приветствуем решение президента Зеленского относительно подписания "формулы Штайнмайера". Это даёт основания для оптимизма относительно быстрого продвижения мирного процесса на украинском Донбассе", - написал Левочкин в твите.

Скриншот: Twitter/Сергей Лёвочкин

Напомним, что Зеленский подтвердил подписание формулы Штайнмайера по Донбассу.

Также президент зачитал, как звучит формула Штайнмайера, подписанная Украиной.