Для президента Владимира Зеленского сегодня выдался вечер трудного дня.

Сначала он вынужден был объяснять, почему подписал "формулу Штайнмайера" по Донбассу. Это большой шаг вперед - и если Украина на нем не остановится, то в "ЛДНР" могут пройти выборы. Которые положат конец войне.

Против подписания еще накануне бунтовали порохоботы, которые уже приходили под Банковую. А сегодня к ним присоединился "Голос" Вакарчука и националисты Билецкого. После заявления Зеленского они организовали новую акицю протеста под его офисом, а позже - и на Майдане.

Параллельно поднялся вал возмущений от сетевой армии экс-президента. Да и сам он выступил с возмущенным обращением.

"Страна" проследила за реакцией политиков, порохоботов и националистов на подписание "формулы Штайнмайера".

Нацкорпус и "Голос" на Банковой

Около двух сотен активистов вечером 1 октября пикетировали Офис президента. Среди участников акции были представители партии Святослава Вакарчука "Голос", "Нацкорпуса", "Нацдружин" и ВО "Свобода".

То есть объединенные силы националистов не-порошенковского разлива и Вакарчука.

Активисты нарисовали на белом полотне красно-черной краской "Нет капитуляции" и развернули его напротив входа в здание ОП.

"На сегодня мы видим четкий курс на введение мира под влиянием Российской Федерации... Я вам скажу как военный - мы не дадим нынешним украинским властям жонглировать словами и сдавать территории так, как они хотят, сдавать под якобы разведением войск, под якобы особым статусом ОРДЛО, под якобы "формулой Штайнмайера", которая полностью подстроена под РФ, под оккупанта", - заявил Укринформу в начале акции руководитель Центрального штаба Национального корпуса Родион Кудряшов.

А нардеп от Голоса Роман Лозинский вылодил видео с места акции и заявил, что он и его сторонники"пришли в Офис президента Украины на Банковую сказать президенту - на завтра ждем в Верховную Раду Украины". "Фракция Голос требует провести закрытое заседание ВР, где Зеленский должен четко объяснить план противодействия российской агрессии. И объяснить это всем украинцам", - сообщил Лозинский.

Лидер "Нацкорпуса" Андрей Билецкий заявил в Facebook о "бессрочной акции против капитуляции"."Подписание формулы Штайнмайера - фактически это значит федерализовать страну, фактически это значит, что Украина сама узаконит на собственной территории пророссийские территориальные анклавы. Сегодня произошло то, что Черчилль называл: "Сначала мы получим позор, а затем и войну". Зеленский предал 16 тысяч погибших на фронте украинцев. Мы, патриоты, ветераны объявляем бессрочную акцию. Мы обращаемся ко всем украинцам выходить сегодня на Банковую...", - заявил Билецкий.

Радикалы из "Нацкорпуса" приехали в СБУ Днепра, где передали охране ведомства требование опубликовать текст "формулы Штайнмайера".

Так же история повторилась в Харькове. То есть к решению Зе по "формуле Штайнмайера" готовились заранее.

Порохоботы на Майдане

Митинг против формулы Штайнмайера начался и на Майдане в Киеве. Там собралось до сотни человек, которые скандировали "Ганьба!", "Зеля - геть!".

Помимо националистов и порохоботов, пришли и радикалы из "Братства" Корчинского, известные тем, что работали на Банковую во времена Порошенко.

Также на этом митинге присутствует нардеп от "Европейской солидарности" Владимир Арьев. "Опять Майдан. Опять всей семьей. Опять против сдачи украинских интересов России", - написал он.

При этом сообщается о конфликте между митингующими, когда на акцию порохоботов пришли активисты Нацкорпуса.

"Нацкорпус после акции "Нет капитуляции" на Банковой пришел на Майдан, где их набросились "порохоботы" и обзывают их "нацшлюхами" и "титушками", - пишет журналист Элдар Сарахман.

То есть, активно в кампанию против "капитуляции" - то есть выборов на Донбассе и особого статуса - включился прежде всего "Нацкорпус". А также другие ответвления националистов - вплоть до тех, кто работал на Порошенко.

При этом акции, что на Майдане, что под Офисом Порошенко вышли пока очень немногочисленными. Вот картинка, которая показывает, сколько на самом деле человек вышло на главную площадь страны.

Куда активнее на теме отмечаются политики, которые теперь, по всей видимости, составят "антиштайнмайеровский фронт".

Порошенко и другие

Главы почти всех "майданных" фракций Рады заявили, что против "формулы Штайнмайера".

Речь о тех партиях, которые не имеют шансов на любых выборах, проводимых в Донецке и Луганске.

Одним из первых заявление сделал экс-президент Петр Порошенко. Он даже записал групповое видео с однопартийцами.

Говорил, правда, только он.

"Никакой "формулы Штайнмайера", как составляющей Минских соглашений, не существует!

Подписание формулы российского происхождения - формулы Путина, де-факто, означает ослабление или даже снятие санкций против России. А также: легитимизации оккупированного РФ Донбасса, легитимизации незаконного референдума в Крыму и незаконной аннексии Крыма.

Мы не допустим такого сценария развития событий. Мы солидаризируемся с теми акциями и призывами, которые сегодня звучат среди ветеранов. Мы не дадим разрушить Украинское государство!", - заявил Порошенко в своем видеообращении.

Также он отметил, что "согласившись на так называемую формулу Штайнмайера, Украина отреклась от собственной дорожной карты выполнения Минска, логика которой была в свое время поддержана Германией, Францией и США".

Партия "Голос", которая сегодня митинговала под Офисом президента, потребовала созыва закрытого заседания парламента. На нем Зеленский, считают у Вакарчука, должен зачитать документ, под которым Леонид Кучма подписался в Минске.

Формулу Штайнмайера в "Голосе" назвали несуществующей. А выборы на Донбассе по этой формуле у Вакарчука заранее отказались признать демократическими - даже если их одобрят международные эксперты.

Пакет требований "Голоса" - это по сути условия времен Порошенко: отдайте нам Донбасс просто так, а мы проведем там выборы.

Осудила "формулу" и лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко. Она также призвала к встрече с Зе - правда, уже не всей Радой, а только с главами фракций.

"Партия "Батькивщина" считает "формулу Штайнмайера" недопустимой для Украины, а ее подписание в Минске - прямой угрозой национальной безопасности, территориальной целостности и суверенитету нашей страны. Мы обращаемся к президенту с просьбой срочно собрать лидеров парламентских фракций и подробно объяснить, что подписано в Минске и на какие действия дано согласие".

Единственной фракцией, которая позитивно отозвалась о шаге Зеленского и полность поддержала "формулу Штайнмайера", стала "Оппозиционная платформа".

"Согласование политической "формулы Штайнмайера" для урегулирования конфликта – это большой шаг к миру и демонстрация решимости Президента Украины Владимира Зеленского прекратить кровопролитный конфликт на Донбассе", - заявили в партии.

"Считаем это важной демонстрацией политической воли по мирному политическому урегулированию более чем пятилетнего кровопролитного и затяжного конфликта... Мы надеемся, что настрой на диалог и поиск компромисса, которые демонстрирует Президент Украины Владимир Зеленский, позволят сблизить позиции и по другим дискуссионным вопросам", - говорится на сайте политсилы.

В "Платформе" предложили внести автономию Донбасса в Конституцию и создать в этом регионе свободную экономическую зону.

В "Слуге народа" ситуацию не комментируют. При этом в соцсетях уже задаются вопросами как отреагируют на "формулу Штайнмайера" такие депутаты от фракции как Никита Потураев и Александр Ткаченко, которые традиционно выступали с националистических позиций.

Чего добиваются в Раде

Очевидно, что основной пафос майданных партий в том, чтобы вообще ничего с Россией не подписывать, пока она сама каким-то образом не капитулирует (то есть не сдаст Украине Донбасс).

Особенно забавно слышать это от Порошенко, который подписал в 2015 году вторые Минские соглашения и продавил закон об особом статусе Донбасса (и даже изменения в Конституцию в первом чтении). А теперь требует все это не выполнять.

Аргументацию Порошенко сейчас повторяет и "Голос", который предлагает зафиксировать войну на годы, требуя как условие мира сдачу Донбасса Украине.

При этом ни "Голос", ни "Солидарность" не отвечают на вопрос сколько капитуляции России ждать? В таком случае война рискует затянуться на долгие годы, унося жизни людей и перспективы страны на нормальное развитие.

Основной аргумент на тему "формула Штайнмайера - это зрада" исходит из того, что выборы будут проводиться еще до передачи контроля над границей. А значит - с большой долей вероятности там победят силы, не лояльные к Майдану, зато лояльные к России.

Причем эти власти в глазах мира станут легитимными представителями региона и получат особые права. В том числе - и на особые отношения с РФ.

С другой стороны - как раз этот фактор и может стать тем фундаментом, на котором регион будет реинтегрироваться в Украину. И люди, и руководство ныне неподконтрольных районов с большим удовольствием воспримут свой легитимный статус в составе Украины, чем непризнанную жизнь "между небом и землей" в "ДНР/ЛНР". И, постепенно, это полностью вернет эти территории в Украину.

Естественно, при условии уважения их прав и особого статуса. Также, это может запустить процесс реальной децентрализации и в целом по стране, когда на местах получат больше прав и возможностей распоряжаться заработанными деньгами. Что только укрепит Украину и уничтожит в зародыше любые разговоры о сепаратизме.

И главное - закончится война, территории вернутся в Украину, страна получит возможность для привлечения инвестиций и стабильного развития.

Но такая перспектива не вызывает радости у многих политиков и они уже сейчас заявляют о подготовке акций протеста и грозят Зеленскому новым Майданом.

Будет ли "Штайнмайермайдан"

Параллельно тому, что говорят политики, в соцсетях тоже льются невиданные потоки "зрады". Особенно усердствуют сторонники Порошенко.

Это третье звено противодействия Зеленскому, а шире - установлению мира на Донбассе. И здесь встает вопрос - удастся ли националистам и порохоботам под крышей майдановских фракций раскрутить маховик протестов?

Ведь от этого зависит, доведет ли президент начатое до конца или сольет процесс, испугавшись агрессивного меньшинства.

Скорее всего мобилизовать против Зеленского действительно народный протест не получится - у президента еще высокий кредит доверия. Тогда как у его оппонентов - особенно Порошенко - этого доверия почти нет, судя по результатам его партии на выборах в Раду.

Большинство населения в той или иной степени выступают за мир на Донбассе.

А националисты и радикалы не обладают широкой поддержкой общества (на выборах они, даже объединившись в составе "Свободы", "Нацкорпуса" и "Правого сектора", не дотянули до 2% голосов). Однако создать картинку серьезных столкновений они способны (как это уже бывало, когда бросали гранатами в нацгвардейцев под Радой).

И здесь крайне важно, как поведет себя Арсен Аваков, которому приписывают особые отношения с тем же Нацкорпусом.

Многое - если не все - зависит и от Зеленского. Насколько он будет готов объяснить обществу, что выполнять "формулу Штайнмайера" нужно, и без этого войну не закончить.

Для этого Зе и его спикерам нужно вступать в октрытую полемику и аргументировать свою позицию. Доказывать, что курс, которым предлагают идти Порошенко, Тимошенко и Вакарчук - это тупик. Который приведет лишь к продолжению войны.

Пока особой активности у Зе-команды на этом направлении не видно. А значит, повестка "зрады" будет звучать громче других. Что действительно чревато для власти серьезными проблемами.

"Для того, чтоб сделать какое-то очень сложное и большое дело (а мир на Донбассе это сложное и большое дело), нужно, чтоб кто-то им "горел". Вкладывал душу, время и силы.

Если же процесс идёт из под палки, то ничего путнего не получится.

И вот по брифингу было впечатление, что Зеленский вынуждено пошёл на эту формулу Штайнмайера. Не хотел, но заставили. Отсюда и куча оговорок, каких-то добавлений. С таким настроением любое препятствие становится непреодолимым.

И то, что оно все как-то тайком делается - тоже плохо. Нужно аргументировать открыто. Говорить почему выборы и особый статус Донбасса - это перемога для Украины, а не зрада.

А так - Зеленский как бы оправдывается. Давая понять, что ему самому все это не хочется делать, но заставляют...

Итого имеем - по состоянию на сейчас единственная партия, которая поддержала подписание формулы это Оппоплатформа. Слуга народа стыдливо молчит. Почти все остальные партии кричат о зраде.

Есть ли план у Банковой как переломить ситуацию (если, конечно, там хотят ее переломить)?

Перед глазами у Зе-команды должен быть печальный пример Януковича. Который сначала рассказывал несколько месяцев как хороша ассоциация с ЕС, проводил колоссальную информобработку населения, а потом вдруг резко объявил, что ассоциация нам не нужна.

И по итогу получил тот самый Евромайдан. Который сам же и накачал информационно", - пишет в Facebook главный редактор "Страны" Игорь Гужва.