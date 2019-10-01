Около двух сотен активистов пикетируют Офис президента в связи с согласованием Украиной в Минске "формулы Штайнмайера". Среди участников акции есть представители партии Святослава Вакарчука "Голос", "Нацкорпуса", "Нацдружин" и ВО "Свобода".

Активисты нарисовали на белом полотне красно-черной краской "Нет капитуляции" и развернули его напротив входа в здание ОП.

"На сегодня мы видим четкий курс на введение мира под влиянием Российской Федерации... Я вам скажу как военный - мы не дадим нынешним украинским властям жонглировать словами и сдавать территории так, как они хотят, сдавать под якобы разведением войск, под якобы особым статусом ОРДЛО, под якобы "формулой Штайнмайера", которая полностью подстроена под РФ, под оккупанта", - отметил Укринформу в начале акции руководитель Центрального штаба Национального корпуса Родион Кудряшов.

Лидер "Нацкорпуса" Андрей Билецкий заявил в Facebook о "бессрочной акции против капитуляции"."Подписание формулы Штайнмайера - фактически это значит федерализовать страну, фактически это значит, что Украина сама узаконит на собственной территории пророссийские территориальные анклавы. Сегодня произошло то, что Черчилль называл: "Сначала мы получим позор, а затем и войну". Зеленский предал 16 тысяч погибших на фронте украинцев. Мы, патриоты, ветераны объявляем бессрочную акцию. Мы обращаемся ко всем украинцам выходить сегодня на Банковую...", - заявил Билецкий.

Видео: facebook.com

В тоже время пользователи соцсетей отмечают, что число погибших украинцев Билецким сильно завышено (по данным ООН - их до 13 тысяч человек).

"Понеслась! Украинские националисты объявили бессрочную акцию против капитуляции после подписания в Минске "Формулы Штайнмайера". Следите за руками: по версии "белого вождя" погибших украинцев уже 16000. Сейчас эта цифра будет расти день ото дня, причем погибших будут считать с одной стороны...", - пишет в Facebook Елена Скидан.

Видео: facebook.com

А нардеп от Голоса Роман Лозинский выложил видео с места акции и заявил, что он и его сторонники "пришли в Офис президента Украины на Банковую сказать президенту - на завтра ждем в Верховную Раду Украины". "Фракция Голос требует провести закрытое заседание ВР, где Зеленский должен четко объяснить план противодействия российской агрессии.

И объяснить это всем украинцам", - сообщил Лозинский.

Фото: ukrinform.ru

Все входы в Офис президента охраняет Национальная полиция. Работают представители полиции диалога. Сейчас обстановка под Офисом президента спокойная.

Видео: facebook.com/lozynskyi.roman/videos

Напомним, что Зеленский подтвердил подписание формулы Штайнмайера по Донбассу.

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