В НБУ заявили, что банки не могут слать рекламные СМС украинцам без их согласия
Банки не имеют права использовать номера украинцев для рекламных рассылок, не получив для этого предварительного согласия владельцев номеров.
Об этом рассказала в интервью УНИАН начальник управления НБУ по защите прав потребителей финансовых услуг Ольга Лобайчук, ссылаясь на нормы действующего законодательства.
"Незаконно. Напомню: телефонный номер - это персональные данные. Банки должны получать согласие человека, где и как они будут использовать его персональные данные. К сожалению, законодательство в этой сфере очень часто нарушается", - сказала Лобайчук, отвечая на вопрос о законности рекламных рассылок по номеру абонента, не имеющего договорных отношений с банком.
Она допустила, что в таком случае банк мог получить сведения о клиенте из другого банка.
"Человеку дают подписать общую бумажку, как согласие на любые операции с данными. Возможно, один банк передал данные другому", - добавила Лобайчук.
Она пообещала, что регулятор будет отслеживать такие случаи и наказывать банки.
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