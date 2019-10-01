В "МИД" так называемой "ДНР" прокомментировали подписание сегодня в Минске Украиной формулы Штайнмайера.

"Несмотря на обилие крайне деструктивных заявлений со стороны Киева, нам все-таки удалось убедить украинскую сторону согласовать формулу Штайнмайера в том виде, в котором она была зафиксирована на саммитах "Нормандской четверки". Это можно по праву назвать серьезной дипломатической победой в переговорах на Минской площадке – в первую очередь из-за того, что этот шаг открывает перспективу дальнейшего политического урегулирования. Кроме того, украинские представители выполнили все условия российский стороны для проведения саммита "Нормандской четверки", а значит он может произойти в ближайшее время" - заявила так называемая "глава МИД Донецкой народной республики" Наталья Никонорова.

"Прежде всего, необходимо обратить внимание на то, что полноценная реализация данной формулы возможна только при наличии конституционного фундамента в виде изменений в основной закон Украины, предполагающих, согласно пункту 11 Комплекса мер, постоянный характер особого статуса Донбасса. Поэтому параллельно с работой над имплементацией формулы Штайнмайера украинская сторона должна начать деятельность по проведению конституционной реформы", - сказал "министр".

По ее словам, предстоит серьезная работа над внесением правок в текст самого закона об особом статусе Донбасса, который был еще в 2015 году принят украинским парламентом, затем ежегодно продлевалась его первая формальная статья, но по факту он не действовал ни дня.

"Хотя, справедливости ради, нужно отметить, что те правовые нормы, которые содержаться в статьях 2-9 данного акта, в целом коррелируют с нашими принципиальными требованиями: это и закрепление статуса русского языка, и особый экономический режим, и своя правоохранительная и судебная системы, своя прокуратура, особый режим сотрудничества с Российской Федерацией, договорные отношения с Киевом и многие другие аспекты", - сказала "министр".

"Особо подчеркну, что мы по-прежнему придерживаемся той позиции, которую отстаиваем вот уже более 4 лет на встречах в Минске: абсолютно все действия и шаги, влияющие на судьбу Донбасса, должны быть согласованы с его непосредственными представителями", - говорит Никонорова

Ранее сообщалось, что Зеленский зачитал, как звучит формула Штайнмайера, подписанная Украиной.

Также мы писали, что Зеленский подтвердил подписание формулы Штайнмайера по Донбассу.