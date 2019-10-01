Украина выполнила условия России для проведения саммита глав государств "нормандской четверки", подписав сегодня в Минской контактной группе "формулу Штайнмайера".

Об этом в Телеграм сообщил российский политолог Алексей Чеснаков, который входит в окружение курирующего Донбасс Владислава Суркова.

Он отметил, что министр иностранных дел России Сергей Лавров от имени российской стороны выдвигал три базовых условия для проведения саммита глав государств "нормандской четверки".

"Первое - подписание в Минской контактной группе "формулы Штайнмайера". Второе - разведение сторон от линии соприкосновения на согласованных участках. Третье - предварительное согласование содержания итогового документа саммита", - написал Чеснаков.

"Украинская сторона в лице Леонида Кучмы на заседании Контактной группы в Минске после демарша 18 сентября сегодня опять пыталась заблокировать подписание "формулы Штайнмайера". Однако в конце-концов аргументы Донбасса и России как посредника оказались более существенными и украинская сторона сегодня была была вынуждена согласовать и зафиксировать в официальном документе формулу Штайнмайера. Теперь, когда условия российской стороны выполнены, можно приступать к решению вопроса с отведением сторон и начинать готовиться к саммиту глав государств "нормандской четверки", - пишет политолог.

По его словам, саммит может состояться в удобное время для его участников.

Скриншот: t.me/Chesnakov/885

Ранее сообщалось, что Зеленский заявил, что дата встречи Нормандской четверки станет известна на днях.