Народный депутат Александр Дубинский из фракции правящей партии "Слуга народа" снял закрытую встречу с премьером-министром Украины Алексеем Гончаруком, на которой задал ему вопрос о курсе гривны, а также почему на место заместителя министра МВД был назначен Антон Геращенко. Соответствующее видео разместил Дубинский в YouTube.

Как видно на записи, Дубинский спросил, как министр относится к ситуации с пирамидой на рынке государственных ценных бумаг.

"Уже сейчас превышен потолок по размещению государственных ценных бумаг - в бюджете этого года был 90 млрд, уже мы перевалили за сотню. Тем временем сальдо по торговому балансу на 6% ухудшилось - минус 7,2 млрд долларов за январь-август, а курс доллара укрепился на 13% за счет спекулятивных вложений в ОВГЗ. На 2020 год Кабмин является акционером госбанков на стресс-тестах, что до нужд капитализации этих банков закладывается курс 42 гривни за доллар", - сказал нардеп.

По словам Гончарука, все, что сейчас происходит с курсом гривни, является признаком его укрепления и роста экономики, а не спекуляций с ОВГЗ.

"То, что происходит сегодня с курсом - это признак того, что экономика постепенно улучшается, а гривня, как национальная валюта, укрепляется. Именно с этим я связываю ее укрепление, а не с какими-то спекулятивными операциями", - заявил Гончарук.

"Как так вышло, что мы хотели новые лица, а Антон Геращенко стал замминистра МВД" - задал вопрос Дубинский.

На это Гончарук ответил, что все министры самостоятельно выбирают тех, с кем они будут работать в команде.

"Мы договорились с самого начала со всеми министрами о том, каждый министр имеет право подбирать себе команду. Это нормальная практика, когда ты нанимаешь менеджера и потом не рассказываешь ему с кем ему работать. Я стараюсь в своей работе придерживаться этого принципа. Это значит, что каждый министр сам себе подбирает людей", - заявил премьер.

Можете ли вы пояснить, как вы относитесь к ситуации с пирамидой на рынке государственных ценных бумаг. Уже сейчас превышен потолок по размещению государственных ценных бумаг - в бюджете этого года был 90 млрд, уже мы перевалили за сотню. Тем временем сальдо по торговому балансу на 6% ухудшилось - минус 7,2 млрд долларов за январь-август, а курс доллара укрепился на 13% за счет спекулятивных вложений в ОВГЗ. На 2020 год Кабмин является акционером госбанков на стресс-тестах, что до нужд капитализации этих банков закладывается курс 42 гривни за доллар.

То, что происходит сегодня с курсом это признак того, что экономика постепенно улучшается, а гривня, как национальная валюта, укрепляется. Именно с этим я связываю ее укрепление, а не с какими-то спекулятивными операциями.

Видео: YouTube/Страна.ua

Ранее сообщалось, что бывшего нардепа Антона Геращенко назначили замминистра внутренних дел Украины. Сообщается, что в Кабинете министров поддержали назначение Антона Геращенко заместителем министра внутренних дел. Геращенко является давним соратником нынешнего главы МВД Арсена Авакова.

Также мы писали, что журналист "Страны" объяснила, как премьер Гончарук связан с Антоном Геращенко.