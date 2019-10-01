Национальный банк предлагает изменить порядок расчета обязательных нормативов капитала украинских банков.

Главная задача, заверяют банкиры, – снизить ставки по валютным вкладам и отучить украинцев копить в долларах, пишет UBR.ua.

"Нацбанку продолжает борьбу с долларизацией. По их мнению, лучшая стратегия – создать такие условия на рынке, при которых финучреждениям будет невыгодно привлекать валюту у населения. И они начнут снижать доходность депозитов в долларах и евро", - объяснил финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

У финансистов и сейчас немного способов пристроить привлеченную валюту - кредитовать ею можно только экспортеров. А одним из самых распространенных инструментов вложения остаются валютные ОВГЗ.

Чтобы отбить охоту скупать такие бумаги, Нацбанк хочет изменить формулу расчета норматива адекватности капитала. Точнее не ее саму, а коэффициенты дисконтирования, которые используются при оценке рисковости активов финучреждения.

Чиновники предлагают применять такие коэффициенты взвешивания к номинированным в валюте ОВГЗ:

до 1 марта 2020 года – 0.

после 1 марта 2020 года – 0,2.

с 1 марта 2021 года – 0,5.

с 1 марта 2022 года – 1.

"Фактически, это прямо мотивирует банки избавляться от валютных ОВГЗ. С точки зрения рисков логика НБУ проста: если валюта бумаг не соответствует «родной» валюте эмитента, такие вложения несут повышенные риски. К слову, это соответствует общемировым представлениям", – добавил Невмержицкий.

По его словам, такая тактика значительно сузит инструменты вложения валюты для украинских банков. И они вынуждены будут снижать ставки по вкладам, что в свою очередь отразится на их популярности среди населения.

Напомним, что Нацбанк уже ввел для банков новый норматив по ликвидности.

Также читайте о том, что НБУ отменил обязательную продажу валюты.