Хоккейный клуб "Донбасс" подписал контракт с опытным российским нападающим Александром Васильевым, пишет сайт клуба.

Опытный 30-летний форвард имеет большой опыт выступлений в Континентальной хоккейной лиге – в составе "Витязя", "Атланта", новокузнецкого "Металлурга", "Донбасса", "Спартака" и "Торпедо" Васильев суммарно провел 223 матча, набрал 90 (38+52) очков при показателе полезности -34.

Также 171 игру хоккеист отыграл в ВХЛ, выступая в "Рязани", "Ермаке", "Донбасса", ХК ВМФ, "Титане", "КРС Хейлунцзян" и "Южном Урале". В них Васильев набрал 99 (36+63) очков, из которых 18 (5+13) – в 37 матчах прошлого сезона.

В 2011-2013 годах форвард уже играл в составе "Донбасса" – сначала в ВХЛ (32 матча, 4+11 очков), а затем в КХЛ (1 матч, 0 очков) и чемпионате Украины (10 матчей, 4+6 очков). Отметим, что в 2007 году Васильев выступал на Мемориале Глинки в составе сборной России, а в 2013 году становился обладателем Континентального кубка и чемпионом Украины с "Донбассом".

В составе "Донбасса" форвард будет выступать под 65 номером.

Александр Васильев сможет принять участие в следующем матче "Донбасса", который состоится завтра, 2 октября. Соперником дончан станет херсонский "Днепр" – начало встречи в 19:00.

Александр Васильев Фото: hcdonbass.com

Напомним, что матчем между Донбассом и Днепром в середине сентября стартовал новый сезон Украинской хоккейной Лиги.

Также мы писали о том, что нападающего сборной России по хоккею Кузнецова дисквалифицировали на 4 года за кокаин.