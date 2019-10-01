Полпред России Борис Грызлов подтвердил, что Контактная группа на заседании в Минске согласовала график разведения на Донбассе сил неподконтрольной стороны и украинских войск в Петровском и Золотом, оно должно начаться 7 октября, пишет РИА Новости.

"Согласован график разведения сил и средств конфликтующих сторон в Петровском и Золотом. Начало выполнения мероприятий графика разведения намечено на 7 октября. Удалось синхронизировать вопросы повышения безопасности с политическими вопросами", - заявил Грызлов.



"Данные меры должны способствовать дальнейшему снижению числа инцидентов с применением оружия и обеспечат устойчивое выполнение режима прекращения огня", - добавил он.

Напомним, что Зеленский объявил о начале разведения войск в Петровском и Золотом.

Также президент Украины подтвердил подписание формулы Штайнмайера по Донбассу.