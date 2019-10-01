Опубликовано видео брифинга президента Украины Владимира Зеленского, на котором глава государства подтвердил подписание "формулы Штайнмайера" в Минске.

В начале брифинга Зеленский сообщил присутствующим журналистам, что в Минске состоялась встреча Трехсторонней контактной группы. По словам президента, на ней обсуждался следующий этап освобождения украинских пленных.

Также, по его словам, было достигнуто соглашение о начале разведения сил на Донбассе - в Петровском и Золотом. А главное - было устранено последнее препятствие для проведения саммита в "нормандском формате": подписана "формула Штайнмайера.

Зеленский разъяснил, в чем суть пресловутой формулы. Временный закон об особенном порядке местного самоуправления в ОРДЛО (он же закон об особом статусе Донбасса) начинает действовать на постоянной основе при условии, когда там пройдут местные выборы по законам Украины, а также после публикации отчета ОБСЕ о том, что выборы состоялись в соответствии со стандартами демократических выборов.



Видео: YouTube/ Страна.ua

На встрече Зеленский напомнил, что закон об особом статусе Донбасса действует до декабря 2019 года. Новый закон будет разрабатывать парламент в тесном контакте с общественностью.

Напомним, "формулу Штайнмайера" в Минске сегодня подписал Леонид Кучма.

Первая попытка подписать "формулу Штайнмайера" была предпринята 18 сентября и провалилась.