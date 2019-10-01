Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом говорил на украинском языке. Об этом он сообщил во время брифинга во вторник в Киеве.

"Есть. Есть один и тот же текст. Я говорил на нашем родном языке – украинском, президент Трамп, к сожалению, говорил не на украинском, а на английском языке", - сказал он, отвечая на вопрос о существовании украинской версии стенограммы телефонного разговора с президентом США Трампом.

В тоже время президент Украины уклонился от ответа на вопрос, готов ли он обнародовать украинскую версию стенограммы разговора.

Ранее сообщалось, что Зеленский объявил, что Рада разработает новый закон об особом статусе Донбасса.

Также мы писали, что Зеленский объяснил свое видение уже подписанной "формулы Штайнмайера".