Украинский президент Владимир Зеленский объявил о разработке нового закона об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, при этом отрицая любую возможность капитуляции в нем. Об этом он сказал во время брифинга во вторник.

"Закон об особом статусе есть и действует до 31 декабря 2019 года. Будет новый закон, который будет разрабатывать парламент в тесном сотрудничестве и при публичном обсуждении с обществом. В этом законе не будет пересечена ни одна "красная линия". Именно поэтому не будет никакой капитуляции", - сказал он.

Ранее "Страна" сообщила, что сегодня украинская делегация подписала "формулу Штайнмайера" на заседании Контактной группы в Минске. Под документом, ранее согласованным советниками глав "нормандской четверки", поставил подпись представитель официального Киева Леонид Кучма.

Как сообщалось, сегодняшняя встреча ради второй попытки подписать документ анонсировалась 30 сентября. СМИ писали, что в Минске вновь соберутся представители "ДНР" и "ЛНР", Леонид Кучма, а также Борис Грызлов и спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик в качестве международных посредников.

Первая попытка подписать "формулу Штайнмайера" была предпринята 18 сентября.