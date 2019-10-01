Госсекретарь США Майк Помпео считает невыполнимым требование нескольких комитетов Конгресса организовать слушания с участием американских дипломатов по теме контактов Вашингтона с Киевом. Об этом передает "Интерфакс".

По мнению Помпео, запрос конгрессменов нарушает закон.

"Учитывая, что в запросе есть существенные нарушения процедурного характера, а также нарушающие закон аспекты, то организовать показания в даты, указанные в запросе, невозможно", - написал он в послании в Конгресс, датированном 1 октября.

А некоторые фразы из запроса Помпео вообще воспринял как угрозы.

"Я обеспокоен некоторыми аспектами вашего запроса. Их можно интерпретировать лишь как ничем не обоснованную попытку запугивания и угроз в отношении профессионалов, работающих в Госдепе", - добавил он.

Помпео также не устраивает нежелание конгрессменов-демократов допустить на слушания юриста, представляющего интересы Госдепа. Госсекретарь США назвал это незаконным, ведь юрист будет контролировать, чтобы на слушаниях не озвучили засекреченную информацию.

Кроме того, Помпео не понравилась просьба конгрессменов к пятерым сотрудникам Госдепа, вызванным на слушания, передать им рабочие документы. Он предупредил, что выполнение этого требования было бы федеральным преступлением, поскольку эти документы - собственность Госдепа, а не его сотрудников.

"Я не приемлю такую тактику и буду использовать все имеющиеся в моем распоряжении способы, чтобы предотвращать такие попытки запугать честных профессионалов, работать с которым в Госдепартаменте - честь для меня", - заявил он.

Ранее в Палате представителей призвали пятерых сотрудников Госдепа дать показания в рамках расследования о контактах администрации президента США Дональда Трампа с Украиной. В Конгресс для дачи пояснений вызвали спецпосланника США по Украине Курта Волкера, бывшего посла США в Украине Мэри Йованович, заместителя помощника госсекретаря Джорджа Кента, постпреда США при ЕС Гордона Сондлэнда и советника Госдепа Ульриха Брехбуля.

Как сообщала "Страна", сегодня стало известно, что Помпео присутствовал при телефонном разговоре Трампа с Зеленским.

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