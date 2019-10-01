Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что препятствия для встречи лидеров стран "нормандской четверки" устранены и в ближайшее время состоится саммит. Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

Анонс встречи украинский лидер сделал на брифинге в Киеве.

"Сегодня мы устранили последние препятствия на пути проведения саммита "нормандской четверки". Думаю, в ближайшее время мы будем знать эту дату", - сказал Зеленский.

Ранее "Страна" передавала еще об одном заявлении главы государства на брифинге. Президент подтвердил подписание Украиной формулы Штайнмайера в Минске и сказал, что на переговорах обсуждался следующий этап освобождения украинских пленных.

Напомним, что мы показываем трансляцию брифинга Зеленского, который проходит в пресс-центре Офиса президента Украины на улице Банковой, 11.