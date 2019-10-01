Президент Украины Владимир Зеленский пояснил значение основных положений "формулы Штайнмайера" о выборах в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, договоренность о которой была достигнута на встрече Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске, подчеркнув, в частности, что проведения выборов на неподконтрольной территории "под дулами пулеметов" не будет. Об этом он сказал на брифинге по итогам заседания ТКГ во вторник.

"Что означает эта формула (Штайнмайера - Ред.)? Это на самом деле 1-2 предложения. Временный закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, известный так же как закон об особом статусе Донбасса, начинает действовать на постоянной основе при условии, когда там (на неподконтрольных территориях - Ред.) состоятся местные выборы, проведенные в соответствии с Конституцией Украины и законодательством Украины, а также после публикации отчета ОБСЕ, что выборы состоялись по стандартам ОБСЕ и международным стандартам демократических выборов. Это означает, что никаких выборов под дулом пулеметов не будет", - сказал Зеленский.

По его словам, Украина сообщила о согласовании текста формулы в ответ на письмо спецпредставителя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартина Сайдика.

"Мы ответили на письмо господина Сайдика, что мы согласовываем текст формулы Штайнмайера. Формула Штайнмайера и должна быть имплементирована в новый закон об особом статусе (местного самоуправления - Ред.), которого еще нет", - отметил Зеленский.

Напомним, что Зеленский подтвердил подписание формулы Штайнмайера по Донбассу.

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